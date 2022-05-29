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Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
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Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Вінісіус крутіший за Мессі! Огляд матчу Ліверпуль – Реал

Андрій Трофімов
29 травня, 06:22
Бразильський форвард приніс Реалу перемогу в Лізі чемпіонів і посунув Ліонеля Мессі у рейтингу наймолодших гравців, які забивали у фіналі ЛЧ

Вінісіус забив переможний гол у фіналі ЛЧ

Вп'яте за останні 10 років і 14-й раз в історії! Реал знову виграв Лігу чемпіонів. У фіналі мадридський клуб мінімально обіграв Ліверпуль – 1:0.

Переможний гол у другому таймі забив нападник Реала Вінісіус Жуніор. Тим самим бразилець став п'ятим у рейтингу наймолодших гравців, які забивали у фіналах ЛЧ, випередивши Ліонеля Мессі.

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Наймолодшим гравцем, який забивав у фіналі Ліги чемпіонів, є Патрік Клюйверт (18 років, 10 місяців, 23 дні). Далі йде Карлос Альберто (19 років, 5 місяців, 15 днів), третій – Ларс Ріккен (20 років, 10 місяців, 18 днів).

Четверте місце посідає Марко Асенсіо (21 рік, 4 місяці, 13 днів). Жуніор забив свій м'яч у 21 рік, 10 місяців та 16 днів.

Ліонель Мессі забив свій перший гол у фіналі Ліги чемпіонів у віці 21 рік, 11 місяців та 3 дні.

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Дивіться огляд першого тайму фіналу Ліги чемпіонів:

Гол Вінісіуса Жуніора:

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Огляд матчу