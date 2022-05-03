Вільярреал – Ліверпуль: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів

/ Фото: REUTERS

У вівторок, 2 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Вільярреал спробує відігратися після гостьової поразки від Ліверпуля.

Тиждень тому в Англії господарі поля виграли – 2:0.

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Чи зможе переможець Ліги Європи, що діє, замахнутися і на фінал Ліги чемпіонів дізнаємося сьогодні ввечері.

Матч Вільярреал – Ліверпуль розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Ми проведемо текстову трансляцію поєдинку Ліги чемпіонів.

За кого вболіваєте? МанСіті Реал

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Цитати тренерів

Юрген Клопп (Ліверпуль):

"Ніколи не знаєш, чи буде у тебе шанс знову зіграти у півфіналі, тому такі можливості треба цінувати і ставитися до них з усією відповідальністю, і ми підготуємося до матчу якнайкраще. Ми дуже хотіли дійти до цієї стадії і дуже хочемо у фінал, але , якщо Вільяреал обіграє нас із рахунком, який виведе їх у фінал, ми привітаємо суперника".

Унай Емері (Вільярреал):

"У нас хороші результати вдома. Починати з 0:2 непросто. Намагатимемося створювати під час матчу ситуації, які допоможуть нам зрівняти рахунок. Відмова від правила про голи на виїзді нам на руку. Ми граємо перед своїми вболівальниками та хочемо перемогти. Треба надійно зіграти в обороні. Намагатимемося показати свій футбол, який відрізнятиметься від гри в Ліверпулі".

Хто фаворит

У букмекерських конторах практично не сумніваються, що Ліверпуль гратиме у фіналі Ліги чемпіонів. Котирування на прохід: Ліверпуль 1.03 , Вільярреал – 16.00 .

Тобто шанси англійського клубу – 93% .

Щодо конкретного матчу, то тут коефіцієнти такі: перемога Вільярреала – 4.60 , нічия – 4.20 , перемога Ліверпуля – 1.74 .

Дивіться, як тренувався Ліверпуль перед матчем:

А ось такий кумедний ролик зняв Вільярреал:

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у фіналі зіграє з найкращою командою у парі Манчестер Сіті – Реал .