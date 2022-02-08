8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
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Наполі --
Інтер --
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Бернлі --
Ліверпуль --
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Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Віримо у медалі! Українці продовжують стежити за Олімпіадою, незважаючи на відсутність перемог

Олександр Трикіша
8 лютого, 19:21
Пройшло вже п'ять днів Олімпіади-2022 у Пекіні, але українські спортсмени поки що не порадували високими результатами. Тим не менш, Олімпійські ігри викликають інтерес в Україні

Вище 10-го місця українці в Пекіні ще не підіймалися / Фото: REUTERS

Понад 40 відсотків респондентів стежать за Іграми-2022 у Пекіні, які триватимуть до 20 лютого.

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Про це свідчать результати опитування від соціологічної компанії Gradus, який був зроблений для Спорт Сьогодні.

Невисокий процент можна пояснити тим, що Україна ніколи не славилася високими результатами на зимових олімпійських іграх. За всю історію у нашій колекції вісім медалей (три – золоті). Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Щодо опитування, то більший інтерес до Ігор проявляють чоловіки, що природно, з іншого боку, фігурне катання завжди викликало інтерес у жіночої половини.

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Цікавим є ще один момент. Найбільший відсоток тих, що стежитиме за іграми, у віковій категорії 55-60 років, у той час як найцікавіші зимова Олімпіада для людей віком 25-34 роки.

Усього Підлога Віковий інтервал
Чоловік Жінка 18-2425-3435-4445-5455-60
Так 42,4%47,4%37,8%40,0%35,6%41,2%45,6%53,3%
Ні 35,8%31,9%39,3%42,6%43,8%31,5%33,0%30,5%
Важко відповісти 21,8%20,7%22,9%17,4%20,6%27,3%21,5%16,3%

Щодо регіонального поділу, то інтерес до ігор приблизно однаковий – на сході трохи менше стежать і разом із південною частиною ділять перше місце за кількістю тих, хто не дивитиметься.