4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

Верес – Динамо: де дивитись матч 4 грудня

Любомир Луканюк
4 грудня, 11:57
Список трансляцій поєдинку чемпіонату України з футболу. За грою можна стежити у нас на сайті та на телеканалі "Футбол 2"

У суботу, 4 грудня, на стадіоні "Авангард" у Луцьку відбудеться матч 17-го туру української Прем'єр-ліги. Зустрічаються Верес та Динамо.

У скільки матчів? Гра стартує дуже рано о 14:00.

Реклама

Де дивитись? Матч Верес – Динамо у прямому ефірі буде показано на телеканалі "Футбол 2". Також гру можна переглянути на платформі Oll.tv.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Верес – Динамо .

Реклама

Турнірна таблиця. Перед цим матчем лідирує в УПЛ Шахтар, який учора розгромив Львів – 6:1.

Читайте також: Оце так поворот! Мірчу Луческу кличуть у збірну

Реклама

Якщо динамівці виграють, то зрівняються із "гірниками" за набраними очками. Тоді буде вищою команда, у якої найкраща різниця м'ячів. Зараз у гірників +38, у киян +35.