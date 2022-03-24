Найбільший камбек скасовується? Замість повернення в октагон Макгрегор потрапить до в'язниці

Конор Макгрегор може потрапити за грати / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Колишнього чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора було затримано поліцією за небезпечне водіння у західному Дубліні.

За повідомленням Irish Independent, скандальний ірландець гнав на великій швидкості до спортзалу, поки поліція не звернула на нього увагу.

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Служителі правопорядку затримали Макгрегора та доставили до дільниці, де йому висунули звинувачення. Автомобіль ексчемпіона Бентлі-Континенталь GT відправили на штрафстоянку.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Потім Конора випустили під заставу із зобов'язанням з'явитися до суду. У разі звинувачення Макгрегору загрожує штраф до п'яти тисяч євро або ув'язнення терміном до шести місяців.

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Зазначимо, що це не перші проблеми із законом ірландця. Торік у жовтні Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а після цього закотив вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.

Після цього інциденту італійський діджей подав до суду на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що Конор Макгрегор анонсував своє повернення у спорт. У липні минулого року ірландець отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув суперник ірландця.