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Поводиться вже скромніше. Дружина гравця Динамо перестала обійматися із чоловіком

Андрій Трофімов
20 грудня, 11:11
Карина Тимчик продовжує постити у соцмережах фотографії з Мальдівських островів. Але вони вже менш провокаційні, ніж раніше

Відпочинок Каріни на островах / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжується відпустка захисника київського Динамо Олександра Тимчика. Разом із дружиною Каріною вони відпочивають на Мальдівах.

"Острівне життя мені до душі", – пише у своєму Instagram Каріна.

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Дівчина викладає в соцмережі безліч своїх фотографій з Мальдів. Підписники навіть турбуються, чи встигла вона купатись чи весь час йде на фотосесії.

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До речі, раніше Каріна ледь не зайнялася коханням із Олександром прямо на сніданку. Але тепер уже поводиться скромніше.

Нагадаємо, що Олександр та Каріна одружилися навесні цього року.