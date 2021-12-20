Поводиться вже скромніше. Дружина гравця Динамо перестала обійматися із чоловіком

Відпочинок Каріни на островах / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжується відпустка захисника київського Динамо Олександра Тимчика. Разом із дружиною Каріною вони відпочивають на Мальдівах.

"Острівне життя мені до душі", – пише у своєму Instagram Каріна.

Реклама

Дівчина викладає в соцмережі безліч своїх фотографій з Мальдів. Підписники навіть турбуються, чи встигла вона купатись чи весь час йде на фотосесії.

Реклама

Реклама

До речі, раніше Каріна ледь не зайнялася коханням із Олександром прямо на сніданку. Але тепер уже поводиться скромніше.

Нагадаємо, що Олександр та Каріна одружилися навесні цього року.