"Натхнення і нових перемог": Зеленський привітав Костевич і Омельчука з "бронзою" Олімпіади

Президент України привітав українських стрілків Олену Костевич і Олега Омельчука з завоюванням бронзових медалей на Олімпіаді-2020 в кульовій стрільбі

Зеленський привітав Костевич і Омельчука / Фото: Reuters

Український дует зайняв третє місце в стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

"Ще одна медаль від українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо! Олена Костевич і Олег Омельчук посіли третє місце у стрільбі з пневматичного пістолета! Вітаю бронзових призерів, бажаю вам натхнення та нових перемог!" – написав Зеленський в Twitter.

Для Костевич це вже четверта медаль Олімпійських ігор. У Лондоні-2012 Олена завоювала дві "бронзи", а в Афінах-2004 ставала чемпіонкою.

Омельчук вперше завоював нагороду на Олімпійських іграх, хоча був на Іграх в 2008, 2012 і 2016 років. До цього найкращим його результатом була "бронза" чемпіонату світу 2018 року.

Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

На нашому сайті є загальний медальний залік Олімпіади-2020 з актуальною таблицею медалей. Всього на Іграх в Токіо буде розіграно 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Також у нас є спеціальний матеріал, де зібрані всі результати українських спортсменів на Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожного виступу українців.