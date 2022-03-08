Важливе рішення ФІФА: Україна продовжить боротьбу за чемпіонат світу в червні

Збірна України зіграє стикові матчі у червні, а Росію остаточно вигнали / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у ФІФА ухвалили важливе рішення щодо відбірного турніру на чемпіонат світу – 2022 в Катарі. Стало відомо, коли проведе свої стикові поєдинки збірна України, а також визначено долю матчу збірної Польщі, яка мала грати проти російської збірної.

Рішення ФІФА:

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✔️ Матч відбору на ЧС-2022 Шотландія – Україна перенесено на червень (мав пройти 24 березня). Точна дата поки що невідома. Переможець нашої пари потім зіграє з переможцем матчу Уельс – Австрія за право поїхати на чемпіонат світу до Катару.

✔️ Збірна Польщі, яка мала зіграти з Росією, проходить у наступний раунд автоматично. Полякам не шукатимуть нового суперника, вони зіграють у фіналі відбору з переможцем матчу Швеція – Чехія. А російські орки, як відомо, усунуті від усіх турнірів.

Також сьогодні стало відомо, що найсильніший футбольний чемпіонат, Прем'єр-ліга, передасть мільйон фунтів для підтримки народу України та заборонить показ матчів чемпіонату в Росії.

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Крім того, Росію видалили навіть із футбольного симулятора FIFA. Футболістів, клуби, збірну та стадіони країни-агресора видаляють із комп'ютерних ігор.