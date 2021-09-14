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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
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Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
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Зоря --
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Колос --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

ВАРварська нічия. У Динамо відібрали перемогу в Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
14 вересня, 23:56
Рефері скасував переможний гол Миколи Шапаренка, забитий в кінцівці поєдинку з Бенфікою, після перегляду відеоповтору

Динамо - Бенфіка, Ліга чемпіонів / Фото: Getty Images

У Києві на НСК "Олімпійський" київське Динамо стартувало у груповому раунді Ліги чемпіонів матчем проти португальської Бенфіки.

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Майже 30 років тому, 27 листопада 1991 року, Динамо дебютувало у груповому етапі турніру, і тоді суперником "біло-синіх" теж була Бенфіка, в складі якої грав екс-динамівець Сергій Юран. Той матч завершився перемогою динамівців з рахунком 1:0.

Минуло тридцять років, і знову кияни грали перший матч в Лізі чемпіонів проти "орлів" з Лісабона. А в складі португальського клубу чемпіону України протистояв вихованець Динамо Роман Яремчук.

У Яремчука був шанс відзначитися, але його удар в кінці першого тайму здорово парирував Денис Бойко. Вдалося голкіперу "біло-синіх" зберегти ворота в недоторканності і в другій половині гри.

У компенсований час Микола Шапаренко забив переможний гол, проте рефері відмінив взяття воріт після перегляду відеоповтору.

Дежавю не вийшло: поєдинок завершився безгольовою нічиєю, обидві команди набрали по одному очку.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Ліга чемпіонів. Група Е. 1-й тур.

Динамо – Бенфіка – 0:0

Динамо: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Де Піна (Вербич, 76), Шкурін (Гармаш, 59), Циганков (Караваєв, 76).

Бенфіка: Влаходімос, Морато, Вертонген, Отаменді, Грімальдо, Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт, 86), Жілберто (Лазаро, 59), Евертон (Радоньїч, 59), Рафа Сілва (Піцци, 90), Яремчук (Нуньєс, 59)

А в іншому матчі групи E німецька Баварія розгромила іспанську Барселону з рахунком 3:0, завдяки чому очолила турнірну таблицю.

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