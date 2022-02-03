"У ворота Усика не поставлять – не звик пропускати". Як посилить Полісся чемпіон світу з боксу

Усик готується до дебюту у футбольному матчі / Фото: Instagram
Оскільки дата реваншу з Дшошуа відсунулась на літо, Олександр Усик переключився на футбол. На турнірі Winter Cup у Туреччині український чемпіон світу у надважкій вазі зіграє за житомирську команду Полісся.
Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін упевнений, що боксерські навички допоможуть Олександру на футбольному полі.
"Він у дитинстві займався футболом і в бокс прийшов із досить непоганою координацією. Під час тренувальних таборів ми використовуємо деякі елементи вправ, спрямованих на розвиток координаційних рухів, які притаманні футболу. Без них у боксі нікуди.
Так що під час тренувань із Поліссям труднощів у Олександра не виникає. Ноги теж добре працюють. Тож немає жодних проблем.
- Якщо не помиляюся, у юнацькій команді Таврії Усик грав крайнього півзахисника?
- Так, у півзахисті. На лівому фланзі.
- У ворота його навряд чи поставлять?
- Точно не поставлять. Він не звик пропускати (сміється)", – розповів Лапін в інтерв'ю Fanday.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, на турнірі Winter Cup у Туреччині Олександр Усик дебютує у футболці Полісся у матчі проти команди Верес.