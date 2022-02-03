"У ворота Усика не поставлять – не звик пропускати". Як посилить Полісся чемпіон світу з боксу

Оскільки дата реваншу з Дшошуа відсунулась на літо, Олександр Усик переключився на футбол. На турнірі Winter Cup у Туреччині український чемпіон світу у надважкій вазі зіграє за житомирську команду Полісся.

Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін упевнений, що боксерські навички допоможуть Олександру на футбольному полі.

"Він у дитинстві займався футболом і в бокс прийшов із досить непоганою координацією. Під час тренувальних таборів ми використовуємо деякі елементи вправ, спрямованих на розвиток координаційних рухів, які притаманні футболу. Без них у боксі нікуди.

Так що під час тренувань із Поліссям труднощів у Олександра не виникає. Ноги теж добре працюють. Тож немає жодних проблем.