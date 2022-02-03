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"У ворота Усика не поставлять – не звик пропускати". Як посилить Полісся чемпіон світу з боксу

Сергій Шаховець
3 лютого, 09:43
Сьогодні український боксер Олександр Усик дебютує у великому футболі. Ми зможемо оцінити його навички у грі мільйонів

Усик готується до дебюту у футбольному матчі / Фото: Instagram

Оскільки дата реваншу з Дшошуа відсунулась на літо, Олександр Усик переключився на футбол. На турнірі Winter Cup у Туреччині український чемпіон світу у надважкій вазі зіграє за житомирську команду Полісся.

Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін упевнений, що боксерські навички допоможуть Олександру на футбольному полі.

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"Він у дитинстві займався футболом і в бокс прийшов із досить непоганою координацією. Під час тренувальних таборів ми використовуємо деякі елементи вправ, спрямованих на розвиток координаційних рухів, які притаманні футболу. Без них у боксі нікуди.

Так що під час тренувань із Поліссям труднощів у Олександра не виникає. Ноги теж добре працюють. Тож немає жодних проблем.

- Якщо не помиляюся, у юнацькій команді Таврії Усик грав крайнього півзахисника?

- Так, у півзахисті. На лівому фланзі.

- У ворота його навряд чи поставлять?

- Точно не поставлять. Він не звик пропускати (сміється)", – розповів Лапін в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що сьогодні, 3 лютого, на турнірі Winter Cup у Туреччині Олександр Усик дебютує у футболці Полісся у матчі проти команди Верес.

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