"У Волновасі справжнє пекло!" Захисник російського клубу в шоці від окупантів

Російські окупанти ведуть війну на знищення українського народу. У цьому зміг переконатись футболіст російського Динамо Іван Ордець.

У його рідній Волновасі російські нелюди влаштували гуманітарну катастрофу. Шокований футболіст закликав зробити зелений коридор для мешканців Волновахи, але знову забув назвати ім'я злочинця.

"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються.

Те, що відбувається у моєму рідному місті – нелюдяно, мирне населення поливають Градом. Дайте зелений коридор людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям.

Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не лишилося, все горить. Рідня вже добу не виходить на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоб зробити зелений коридор, щоб евакуювати людей", – написав Ордець у своєму Instagram.