"У Волновасі справжнє пекло!" Захисник російського клубу в шоці від окупантів

Іван Ордець побачив, що несе "російський світ" / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні
Російські окупанти ведуть війну на знищення українського народу. У цьому зміг переконатись футболіст російського Динамо Іван Ордець.
У його рідній Волновасі російські нелюди влаштували гуманітарну катастрофу. Шокований футболіст закликав зробити зелений коридор для мешканців Волновахи, але знову забув назвати ім'я злочинця.
"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються.
Те, що відбувається у моєму рідному місті – нелюдяно, мирне населення поливають Градом. Дайте зелений коридор людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям.
Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не лишилося, все горить. Рідня вже добу не виходить на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоб зробити зелений коридор, щоб евакуювати людей", – написав Ордець у своєму Instagram.
Зазначимо, що у 2019 році Іван Ордець став футболістом московського Динамо. Тоді для нього був "спорт поза політикою", і він заплющував очі на злочини російського режиму. А у листопаді 2021 року українець продовжив контракт із російським клубом.
Вчора стало відомо, що Іван Ордець, а також тренер московського Динамо Андрій Воронін покинули Росію.