8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"У Волновасі справжнє пекло!" Захисник російського клубу в шоці від окупантів

Сергій Шаховець
1 березня, 08:35
Футболіст московського Динамо Іван Ордець нарешті побачив, що несе в Україну "руський мир"

Іван Ордець побачив, що несе "російський світ" / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти ведуть війну на знищення українського народу. У цьому зміг переконатись футболіст російського Динамо Іван Ордець.

У його рідній Волновасі російські нелюди влаштували гуманітарну катастрофу. Шокований футболіст закликав зробити зелений коридор для мешканців Волновахи, але знову забув назвати ім'я злочинця.

Реклама

"Поки скрізь затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди вмирають без їжі та води. Батьки дзвонять дітям, прощаються.

Те, що відбувається у моєму рідному місті – нелюдяно, мирне населення поливають Градом. Дайте зелений коридор людям. Потрібна термінова допомога. Хтось, допоможіть людям.

Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не лишилося, все горить. Рідня вже добу не виходить на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоб зробити зелений коридор, щоб евакуювати людей", – написав Ордець у своєму Instagram.

Зазначимо, що у 2019 році Іван Ордець став футболістом московського Динамо. Тоді для нього був "спорт поза політикою", і він заплющував очі на злочини російського режиму. А у листопаді 2021 року українець продовжив контракт із російським клубом.

Реклама

Вчора стало відомо, що Іван Ордець, а також тренер московського Динамо Андрій Воронін покинули Росію.