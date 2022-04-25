В Україні гинуть безневинні люди! Левандовський нагадав світові про страшну трагедію

Левандовський нагадав світу про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Роберта Левандовски

Роберт Левандовськи завоював чергову особисту нагороду. Він став переможцем престижної премії Laureus World Sports Awards. Так званий спортивний Оскар форвард мюнхенської Баварії отримав у номінації від Laureus Aсademy за виняткові здобутки у спорті.

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Свій новий успіх Роберт Левандовський прокоментував на своїй сторінці Instagram , де вкотре нагадав про війну в Україні

"У професійному спорті немає коротких шляхів успіху. Якщо ти хочеш бути найкращим, то маєш викластися задля цього повністю. Однак я також вірю, що жоден атлет не може досягти успіху сам. Тому я хочу подякувати всім, хто мене підтримує. Нельсон Мандела сказав: "Спорт має силу змінити світ". Давайте пам'ятати і голосно повторювати цей меседж, особливо зараз, коли в Україні гинуть безневинні люди. Без миру немає спорту"

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

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Роберт Левандовський з перших днів війни засудив дії Росії , та допомагає українському народу.