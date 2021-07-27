До Токіо прилетіла топ-надія України на "золото"

Ярослава Магучіх у Токіо / Фото: Instagram
Вихована все-таки дівчина Ярослава Магучіх! Відразу після прибуття до Токіо вона чемно привіталася з Іграми.
"Здрастуй, наша перша Олімпіадо", – написала спортсменка в Instagram, поставивши емодзі зі схрещеними пальцями
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У столиці Японії Ярослава вже сфотографувалася на згадку в одному з п'яти олімпійських кілець, присівши на зелене. Жовте вибрала собі для знімка тренерка Магучіх – Тетяна Степанова.
Також Ярослава Магучіх вже прогулялася вулицями Олімпійського селища в Токіо. Неймовірна красуня!
5 серпня Ярославу Магучіх в Токіо чекає кваліфікація в секторі для стрибків у висоту. Фінал заплановано на 7 серпня.
Відзначимо, що Ярослава останніми роками виступає дуже переконливо. Після "срібла" на чемпіонаті світу-2019 додає з кожним стартом.
В 2021-му виграла Європу в приміщенні і низку турнірів, подолавши навіть планку на висоті 2,06 м.
У Токіо Магучіх хоче не просто виграти, а побити світовий рекорд – 2,09 м. На її шляху – росіянка Марія Ласіцкене і своя ж співвітчизниця Юлія Левченко.
Ярослава Магучіх / Фото: European athletics
Ярослава Магучіх / Фото: Instagram
Ярослава Магучіх / Фото: Instagram
Ярослава Магучих / Фото: Getty Images
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