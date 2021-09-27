У шоці були навіть одноклубники: футболіст розірвав Мережу виконанням гімну України

Сергій Панасенко емоційно виконав гімн України

Традиційно всі матчі чемпіонату України починаються з виконання національного гімну. Не стала винятком і зустріч Вереса і Шахтаря у Києві.

Півзахисник Вереса Сергій Панасенко настільки емоційно виконав гімн, що в шоці були навіть його партнери, які стояли поруч.

"Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по Вересу. Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", – прокоментував ролик Сергій в інтерв'ю Meta-raiting.com.ua.

Реклама

Під час недавнього Євро-2020 емоційним виконанням гімну відзначилася збірна Італії – майбутній чемпіон Європи, до речі. Але тепер у них з'явився гідний конкурент в Україні!

Італійці "співають" національний гімн. Фото: Reuters