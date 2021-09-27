28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт ЧУ з футболу

У шоці були навіть одноклубники: футболіст розірвав Мережу виконанням гімну України

Олександр Трикіша
27 вересня, 10:08
Відео виконання гімну України футболістом Вереса стало вірусним у Мережі. Непідробні емоції Сергія Панасенка нікого не залишили байдужим

Сергій Панасенко емоційно виконав гімн України

Традиційно всі матчі чемпіонату України починаються з виконання національного гімну. Не стала винятком і зустріч Вереса і Шахтаря у Києві.

Півзахисник Вереса Сергій Панасенко настільки емоційно виконав гімн, що в шоці були навіть його партнери, які стояли поруч.

"Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі і прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по Вересу.

Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", – прокоментував ролик Сергій в інтерв'ю Meta-raiting.com.ua.

Реклама

Під час недавнього Євро-2020 емоційним виконанням гімну відзначилася збірна Італії – майбутній чемпіон Європи, до речі. Але тепер у них з'явився гідний конкурент в Україні!

Італійці "співають" національний гімн. Фото: Reuters

Реклама

Реклама