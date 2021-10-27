У Шахтарі розповіли як потрапити до академії клубу

Академія Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

– Розкажіть докладніше про Shakhtar ProSchool.

– Проект стартував після того, як ми вже мали школи для дітей молодшого віку. Наразі прийнято рішення відкрити школу для дітей 8–12 років, щоб скоротити віковий розрив перед зарахуванням до Академії. Ми набираємо хлопчиків і дівчаток і даємо знання всім незалежно від того, на якому рівні дитина. Головна ідея – поповнювати Академію "Шахтаря" вихованцями Shakhtar ProSchool, а надалі хтось зможе потрапити навіть у першу команду! Також важливо відзначити, що ми даємо можливість взяти участь у безкоштовному тренуванні – кожна дитина може прийти та спробувати свої сили, а вже потім ухвалити остаточне рішення.

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– Чому як локацію Shakhtar ProSchool обрано саме Київ?

– Раніше діти цієї вікової категорії займалися у Щасливому, але ми зрозуміли, що у Києві зможемо створити ще кращі умови для тренувань. Знайшли місце зі стратегічно правильним розташуванням у центрі міста, куди зможе прийти набагато більше хлопчаків та дівчаток. Також існує низка переваг: якісні поля, роздягальні, паркінг для батьків.

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- Які навички потрібні дитині, щоб її зарахували до Shakhtar ProSchool?

– Ми відкриті абсолютно для всіх! Заняття проводяться у різний час, а діти поділяються на групи залежно від рівня гри. Так підвищується цінність кожного тренування. Хлопці з вищим рівнем працюють із сильними опонентами, а початківці свій шлях у футболі отримують можливість розвиватися та прогресувати поступово. Усі, хто любить "Шахтар" та футбол, неодмінно зможуть знайти собі місце у цьому проекті.

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– Розкажіть детальніше про принципи розподілу дітей на групи. На яку кількість учасників розрахований проєкт?

– Ми маємо багато часу для створення великої кількості груп. Зараз хочеться якнайшвидше досягти позначки у 200 гравців. З оптимізмом дивимось у майбутнє та віримо, що зможемо залучити 300 дітей та наблизити їх до професійного футболу. Буквально за чотири стартові тижні ми зацікавили 60 дітей, які є постійними учасниками Shakhtar ProSchool.

– Чи є точна кількість гравців, яку ви плануєте в майбутньому довести до рівня професійної Академії?

– Поки що важко сказати, скільки дітей зрештою зможе пробитися до Академії. З досвіду: добре, якщо 5–10% хлопців досягнуть професійного рівня. Якщо наступного року 25% команди U13 буде за вихованцями Shakhtar ProSchool, ми будемо задоволені.

– У чому перевага Shakhtar ProSchool перед іншими проектами? За рахунок чого дітям легше потрапити до команди Академії?

– Академія "Шахтаря" та Shakhtar ProSchool дуже тісно пов'язані. Я вже бував на тренуваннях проекту і можу сказати, що ми відзначаємо для себе найкращих. У Shakhtar ProSchool працюють тренери, які багато років тренували дітей в Академії – Геннадій Зубов та Богдан Білько. Вони зможуть передати дітям все найважливіше та підготувати їх до потрапляння до Академії. Проєкт дуже вигідний для клубу стратегічно, адже, потрапляючи до Академії, футболісти вже знатимуть основні засади та філософію нашої гри. Навіть цього року більшість хлопців у команді U14 проводить свій перший сезон у Шахтарі, ми ж хочемо, щоб діти, потрапивши до Академії, вже були інтегровані у тренувальний процес. Мріємо, щоб у майбутньому саме гравці із Shakhtar ProSchool формували кістяк U14.

– Наскільки цей проєкт є унікальним для України?

– Жоден з українських клубів раніше не використав такий підхід до селекції та комплектації Академії, тож для українського футболу Shakhtar ProSchool унікальний.

– Чи планується у майбутньому поява Shakhtar ProSchool в інших містах України?

– Як тільки проєкт дасть плоди, почнемо розширюватись. Звичайно, хочемо і бачимо у майбутньому школи Shakhtar ProSchool в інших стратегічно важливих для нас містах України. З розширенням сітки шкіл ми зможемо бути більш ефективними, адже тоді буде можливість розвивати та готувати дітей не лише Києва, а й усієї країни. .

– Розкажіть про розвиток жіночого футболу. Які перспективи відкриті саме перед дівчатами?

– Ми наголошуємо на вихованні дівчаток. Наразі жіночий футбол в Україні виходить на новий рівень. Доказом є створення професійної жіночої команди Шахтаря. Ми вже маємо дівчаток, яким по 12 років. Зрозуміло, що в такому віці потрапити до дорослої команди просто нереально. Ми чекаємо на старт розвитку дитячо-юнацького футболу, заснування турнірів для різних вікових категорій, щоб дівчата в юному віці могли себе проявляти.

– Якби ви рекомендували Shakhtar ProSchool для дітей, як би це зробили?

– Shakhtar ProSchool – школа для всіх: ми чекаємо як на хлопчиків, так і на дівчаток! Можна прийти та спробувати свої сили абсолютно безкоштовно. Ми визначимо дитину до групи, де вона буде на однаковому рівні з усіма, щоб їй було комфортно. Також діти із Shakhtar ProSchool беруть участь у різних заходах: виводять гравців Шахтаря на поле, у матчі виступають як болбої. Нещодавно тренування Shakhtar ProSchool відвідав Жуніор Мораєс, а всі без винятку мали унікальну можливість сфотографуватися із Суперкубком України. Приходьте, буде цікаво!

Адреса: Київ, вул. Володимира Брожка, 36 (футбольні поля МАУП). Записатись або дізнатися подробиці можна за телефоном: 067 639 19 36.

Перше тренування у школі – безкоштовне. Кількість місць обмежена.

Раніше ми повідомляли, що Академія Шахтаря увійшла до Топ-5 найкращих футбольних шкіл Європи, де посідає друге місце, слідом за Аяксом.