До збірної його – поки не пізно! Українець, який спустив мільйони в казино, розриває чемпіонат Фінляндії

16 листопада збірна України на виїзді зіграє вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. На цей матч Олександр Петраков повернув до складу Руслана Маліновського.

Але, схоже, є сенс довикликати ще одного легіонера – 34-річного українського півзахисника фінського клубу СІК Дениса Олійника. Він забив уже в п'ятому матчі свого клубу поспіль!

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Цього разу Олійник, який виступав за збірну України з 2010 до 2015 року, головою відкрив рахунок у матчі з командою КуПС, який завершився внічию 2:2.

Уже місяць Денис не йде з поля без гола у Фінляндії. Може, і для збірної України він став би забивною паличкою-рятівничкою?

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Нагадаємо, Олійник належав до золотої молоді Динамо, яка у матчі за Суперкубок України-2007 сенсаційно обіграла Шахтар.

Утім, кар'єра після того успіху у Дениса не склалася. Її супроводжували нефутбольні скандали. Зокрема, колишня дружина Олійника Зоряна заявила, що він її бив.

"І робив це неодноразово. Коли ми жили у Харкові, він після чергового загулу прийшов додому п'яний. Я мовчати не стала, і в нас розгорілася сварка, внаслідок чого він мене сильно побив, зламав шість ребер... Бив ногами... Довелося викликати поліцію, щоби його заспокоїли".

"Великі гроші одразу закрутили голову молодому хлопцеві. Він серйозно підсів на азартні ігри, програвав величезні суми у казино. За два роки Денис програв близько 2 млн доларів. З ним говорили батьки, я, його кодували, але все марно", – розповідала дівчина.

І ось, схоже, життя у Дениса Олійника нарешті налагодилося...