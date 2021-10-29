30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

До збірної його – поки не пізно! Українець, який спустив мільйони в казино, розриває чемпіонат Фінляндії

Андрій Трофімов
29 жовтня, 09:46
Денис Олійник забив у п'ятому поспіль матчі за фінський СІК – такий результативний футболіст напевне не завадив би нашій національній команді у вирішальному поєдинку з Боснією

16 листопада збірна України на виїзді зіграє вирішальний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. На цей матч Олександр Петраков повернув до складу Руслана Маліновського.

Але, схоже, є сенс довикликати ще одного легіонера – 34-річного українського півзахисника фінського клубу СІК Дениса Олійника. Він забив уже в п'ятому матчі свого клубу поспіль!

Реклама

Цього разу Олійник, який виступав за збірну України з 2010 до 2015 року, головою відкрив рахунок у матчі з командою КуПС, який завершився внічию 2:2.

Уже місяць Денис не йде з поля без гола у Фінляндії. Може, і для збірної України він став би забивною паличкою-рятівничкою?

Реклама

Нагадаємо, Олійник належав до золотої молоді Динамо, яка у матчі за Суперкубок України-2007 сенсаційно обіграла Шахтар.

Утім, кар'єра після того успіху у Дениса не склалася. Її супроводжували нефутбольні скандали. Зокрема, колишня дружина Олійника Зоряна заявила, що він її бив.

"І робив це неодноразово. Коли ми жили у Харкові, він після чергового загулу прийшов додому п'яний. Я мовчати не стала, і в нас розгорілася сварка, внаслідок чого він мене сильно побив, зламав шість ребер... Бив ногами... Довелося викликати поліцію, щоби його заспокоїли".

"Великі гроші одразу закрутили голову молодому хлопцеві. Він серйозно підсів на азартні ігри, програвав величезні суми у казино. За два роки Денис програв близько 2 млн доларів. З ним говорили батьки, я, його кодували, але все марно", – розповідала дівчина.

І ось, схоже, життя у Дениса Олійника нарешті налагодилося...

Читайте також: