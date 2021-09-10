У Росії жорстоко побили футбольного арбітра. Рефері дісталося прямо на полі

На суддю напали в Іркутську

У Росії під час матчу чемпіонату Іркутська по футболу побили суддю. Арбітр вже подав заяву в поліцію.

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Інцидент стався під час матчу Вікторія – Пахтакор. На 85-й хвилині гравець Пахтакора Бобомурод Алланазаров, незадоволений рішеннями арбітра Антона Рженєва, напав на рефері.

Удари судді також завдав футболіст Пахтакора Ділмурод Капланов, який раніше був дискваліфікований на три роки за поштовх і образу арбітра, але продовжував приходити на матчі команди.

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"Відразу після фінального свистка я отримав сильний удар ззаду в область голови та шиї, на короткий час втратив свідомість, після того як прокинувся, побачив, що удар завдав дискваліфікований гравець команди Пахтакор Капланов Ділмурод", – повідомив Рженєв.

Раніше ми писали, що не стало зіркового арбітра з Росії. Він був арбітром ФІФА, єдиним суддею з РФ, який відпрацював на чотирьох чемпіонатах світу.