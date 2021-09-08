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18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
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У Росії Хабіба висміяли за походження. Бійця продовжують принижувати за сексизм

Андрій Трофімов
8 вересня, 17:27
Боксерка Ангеліна Семенова нагадала бійцеві, що зараз вже 21 століття і пора відходити від стереотипів, до яких він звик у дагестанських горах

Хабібу варто побоюватися такої красуні

Хабіб Нурмагомедов продовжує пропускати удари поза октагоном. Бійцеві прилітає з усіх боків через фразу, що ринг-герл – найнепотрібніше в єдиноборствах.

Спочатку американська модель Аріанні Селесте жорстко відповіла Хабібу. Тепер дісталося від землячки – боксерки Ангеліни Семенової.

"Я вважаю, що у Хабіба застаріле мислення і бачення щодо боїв і життя в цілому. Уже давно настало 21 століття. У жінок такі ж права, як і у чоловіків. Крім того, ММА – це суспільне, спортивне шоу, де ринг-герл – на кшталт вишеньки на торті.

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Хабібу давно пора відійти від сексизму, до якого він звик у дагестанських горах, якщо він збирається жити в суспільстві, де давно все інакше. Або нехай диктує свої правила саме там, звідки він. Хоча розвиток рано чи пізно і той куточок застане", – цитує Семенову mma.metaratings.ru.

Раніше за дівчат заступилася інша красуня Дар'я Шовкопляс.

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