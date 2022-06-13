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На підтримку України. Шляхетний вчинок від найшвидшої людини планети

Сергій Шаховець
13 червня, 10:58
Легендарний український футболіст Андрій Шевченко взяв участь в одному з найбільших благодійних матчів

Андрій Шевченко зіграв у благодійному матчі Soccer Aid / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

На Олімпійському стадіоні у Лондоні відбувся традиційний благодійний матч Soccer Aid (Футбольна допомога). Кошти, зібрані під час матчу, направляються до Unicef, на підтримку дітей з усього світу. Певну частину суми, за словами організаторів, буде передано українським дітям.

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Формат поєдинку передбачав зустріч збірної Англії проти Зірок усього світу. У матчі взяли участь легендарні футболісти та поп-зірки.

У складі команди Зірок усього світу зіграв український володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко. Окрім нашого земляка, на поле вийшли Роберто Карлос, Андреа Пірло, Кафу, Петро Чех та багато інших.

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Формат матчу передбачав зустріч двох олімпійських чемпіонів лондонської Олімпіади-2012 – стаєра Мо Фара (збірна Англії) та ямайця Усейна Болта (команда Зірок світу).

На початку матчу стався найемоційніший момент поєдинку. Легендарний Усейн Болт вийшов на гру з синьо-жовтою капітанською пов'язкою, яку перед стартовим свистком передав Андрію Шевченку.

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Сам матч завершився перемогою Зірок усього світу. Основний час зустрічі закінчився з рахунком 2:2, а в серії післяматчевих пенальті точнішими були Зірки світу.

На церемонії нагородження Усейн Болт, як капітан команди переможця, підняв трофей разом з українцем Андрієм Шевченком.

Зазначимо, що за всю гру було зібрано 15,673 млн фунтів стерлінгів. Це найбільша сума в історії проведення благодійного матчу.

Раніше ми розповідали, що Андрій Шевченко вирішив змінити вид спорту заради благодійності. Володар "Золотого м'яча" взяв у руки ключку, щоб допомогти Україні.

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