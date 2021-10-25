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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
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В пам'ять про легенду: Барселона і Бока Хуніорс зіграють за Кубок Марадони

25 жовтня, 23:58
Барселона і Бока Хуніорс зіграють в матчі за перший в історії Кубок Марадони, поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії

/ Фото: Reuters

Товариський поєдинок буде присвячений пам'яті легендарного аргентинця через рік після його смерті.

Матч відбудеться 14 грудня в столиці Саудівської Аравії, місті Ер-Ріяд, повідомляє офіційний сайт Барселони. Місце проведення – стадіон "Мрсул Парк", який вміщує 25 тисяч глядачів.

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"Це буде перша гра для команд в цій близькосхідній країні. У матчі зійдуться два клуби, за які грав Марадона. Метою заходу є визнання спадщини гравця, якого вважають одним з найкращих футболістів всіх часів", – йдеться в повідомленні прес-служби каталонців.

Нагадаємо, що Марадона помер 25 листопада 2020 року. За два тижні до смерті аргентинець переніс операцію на мозку.

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Аргентинець грав за Бока Хуніорс в сезоні-тисячі дев'ятсот вісімдесят одна / 82 і в сезонах 1995-1997. За Барселону легендарний форвард виступав з 1982 року по 1984 рік.

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