У Миколаєві загинув батько олімпійської чемпіонки – його знайшли під завалами ОДА

Олена Гладир залишилася без батька через обстріл Миколаївської ОДА

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад місяць. Армія Путіна продовжує бомбардувати наші міста та вбивати мирне населення під виглядом міфічної "спецоперації".

Особливо фашисти атакують міста на сході та півдні України. Кілька днів тому росіяни завдали удару по Миколаївській ОДА Звідки з-під завалів продовжують діставати тіла жертв

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Сьогодні стало відомо, що внаслідок влучення ракети загинув Микола Хомровий, батько української фехтувальниці Олени Гладир. Чоловіка знайшли під обвалом обладміністрації.

Окупанти обстріляли будівлю ОДА у Миколаєві / Фото: Колаж: Сьогодні

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Зазначимо, що Олена є олімпійською чемпіонкою. У 2008 році дівчина взяла золото у Пекіні у фехтуванні на шаблях. Також Гладир двічі тріумфувала на чемпіонаті Європи у 2009 році.

Сьогодні мер Миколаєва Олександр Сенкевич уточнив, що росіяни обстріляли ОДА касетними снарядами. Ця зброя вважається забороненою.