У медальних запливах на Олімпіаді встановили чотири рекорди

Результати в плаванні на Олімпіаді 30 липня / Фото: REUTERS
В жіночому плаванні брасом на 200 метрів Тетяна Схунмакер з ПАР виграла золоту медаль і при цьому встановила світовий рекорд! До речі, Схунмакер встановила олімпійський рекорд (2:19.16) в цій дисципліні двома днями раніше.
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- Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2:18.95 олімпійський рекорд
- Ліллі Кінг (США) + 0.97
- Енні Лезор (США) + 1.89
В чоловічому запливі на спині на 200 метрів олімпійським чемпіоном став Євген Рилов з РОК. При цьому, він встановив олімпійський рекорд, побивши досягнення американця Тайлер Клері, встановлене ще в 2012 році. До речі, раніше росіянину не дали вийти на нагородження в масці з котиком.
- Євген Рилов (РОК) – 1:53.27 олімпійський рекорд
- Райан Мерфі (США) + 0.88
- Люк Грінбанк (Велика Британія) + 1.45
В жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Емма Маккеон і оновила свій олімпійський рекорд, який вона встановила два дні тому.
- Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд
- Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) + 0.31
- Кейт Кемпбелл (Австралія) + 0.56
А в комплексному плаванні у чоловіків на 200 метрів з рекордом Азії виграв китаєць Ванг Шун. Він трошки не дотягнув до олімпійського рекорду Майкла Фелпса (1:54.23) 2008 року.
- Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азії
- Дункан Скотт (Велика Британія) + 0.28
- Жеремі Депланш (Швейцарія) + 1.17
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