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У медальних запливах на Олімпіаді встановили чотири рекорди

30 липня, 10:03

Олександр Трикіша

Сьогодні на Олімпійських іграх в Токіо розіграли чотири комплекти нагород у плаванні. У всіх медальних запливах були встановлені рекорди!

Результати в плаванні на Олімпіаді 30 липня / Фото: REUTERS

В жіночому плаванні брасом на 200 метрів Тетяна Схунмакер з ПАР виграла золоту медаль і при цьому встановила світовий рекорд! До речі, Схунмакер встановила олімпійський рекорд (2:19.16) в цій дисципліні двома днями раніше.

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В чоловічому запливі на спині на 200 метрів олімпійським чемпіоном став Євген Рилов з РОК. При цьому, він встановив олімпійський рекорд, побивши досягнення американця Тайлер Клері, встановлене ще в 2012 році. До речі, раніше росіянину не дали вийти на нагородження в масці з котиком.

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В жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем перемогу здобула австралійка Емма Маккеон і оновила свій олімпійський рекорд, який вона встановила два дні тому.

А в комплексному плаванні у чоловіків на 200 метрів з рекордом Азії виграв китаєць Ванг Шун. Він трошки не дотягнув до олімпійського рекорду Майкла Фелпса (1:54.23) 2008 року.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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