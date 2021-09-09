"У матчі з Росією буде дуже спекотно". Президент федерації волейболу України про майбутню битву на Євро-2021

Збірна України з волейболу вийшла до 1/8 чемпіонату Європи / Фото: Федерація волейболу України
Чоловіча збірна України з волейболу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи зіграє проти срібних призерів Олімпійських ігор у Токіо.
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Президент федерації волейболу України Михайло Мельник поділився думкою про майбутній матч із Росією в 1/8 фіналу.
"Як вже відомо, в 1/8-й ми наткнулися на Росію. Збірну, яка не потребує зайвих рекомендацій, і срібло на останній Олімпіаді яскраво свідчить про її силу.
З іншого боку, ніколи раніше ми з росіянами не зустрічалися, тому тепер, на мій погляд, велике значення в матчі гратиме характер гравців, їхня віра у власні сили, креативний кураж і тактична дисциплінованість.
Отже, все буде, перш за все, залежати від наших волейболістів. Їм потрібно просто абсолютно не звертати уваги, хто знаходиться по інший бік сітки: є Росія – значить, Росія. І все. Повторюю: слабких тут немає. Тим більше, у плей-оф.
Отже, підопічним Угіса Крастіньша необхідно сконцентруватися насамперед на власних діях.
9 вересня наша збірна відлітає до Гданська, де 11 вересня, на місцевій "Ерго-Арені" проведе поєдинок 1/8 фіналу з Росією. Він розпочнеться о 18:30. Схоже, там буде дуже спекотно", - сказав Мельник.
Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату Європи з волейболу українці посіли третє місце в групі і вийшли до плей-оф, де їхнім суперником стане збірна Росії.