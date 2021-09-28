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Аякс 2
Бешикташ 0
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Шахтар 0
Інтер 0
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

У Лізі чемпіонів нові герої: форвард Аякса змусив Мессі і Роналду заздрити

Олександр Трикіша
28 вересня, 22:46
Аякс обіграв Бешикташ в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, а форвард амстердамців Себастьєн Алле встановив рекорд турніру

Алле встановив рекорд Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Аякс здобув перемогу над Бешикташем із рахунком 2:0 завдяки голам Стівена Бергейса і Себастьєна Алле. Івуарійський нападаючий при цьому встановив рекорд Ліги чемпіонів.

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У стартовому турі Алле зробив покер у ворота Спортинга (5:1), а сьогодні записав на свій рахунок ще один м'яч.

Отже, Алле став першим гравцем, хто забив п'ять м'ячів у двох стартових матчах в Лізі чемпіонів. Мессі і Роналду таке навіть не снилося.

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Аякс набрав шість балів і очолює турнірну таблицю групи C. Бешикташ після двох матчів має нуль балів у своєму активі.

Нагадаємо, що в паралельному матчі Шахтар зіграв внічию з Інтером. Шахтар змусив відбиватися чемпіона Італії Інтер в матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, але так і не зміг відкрити рахунок.

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