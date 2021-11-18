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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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У таборі Усика розповіли, за якої умови Джошуа може виграти реванш

Олег Люлька
18 листопада, 13:40
Ентоні Джошуа може розраховувати на перемогу в повторному бою з Олександром Усиком, якщо спершу переможе самого себе – заява Олександра Красюка

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк не чекає на легку прогулянку для свого підопічного в повторному поєдинку з Ентоні Джошуа, який має відбутися у березні-квітні.

На думку Красюка, Джошуа досі здатний на нокаут.

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"Джошуа може внести корективи. Він сильний хлопець. І перший бій з Усиком Ентоні ж програв не тому, що старий, важкий чи замучений травмами".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Головний твій ворог – ти сам. Цього ворога перемагають не в рингу чи в залі, а в голові та в серці. Якщо ти знаєш, як зосередитись на своїй меті, ти зможеш перемогти. Це питання одного удару. Ти маєш 12 раундів, і один удар може визначити долю всього бою".

Олександр Усик vs Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

"Питання у тому, як донести цей удар. Гадаю, нині найголовніший виклик для Джошуа – зрозуміти, що йому потрібно змінити, щоб вести бій так, як хоче він, а не його суперник", – сказав Олександр Красюк Boxing UK.

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Нагадаємо, 25 вересня Усик здолав Джошуа у Лондоні одноголосним рішенням суддів.

На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід.

Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.

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