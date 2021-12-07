У таборі Усика пояснили, чому Ломаченко переможе Камбососа

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк вважає, що свіжоспечений абсолютний чемпіон світу у легкій вазі австралієць Джордж Камбосос став би для Василя Ломаченка зручнішим суперником, ніж Річард Коммі на прізвисько Термінатор, з яким українець поб'ється вже 11 грудня.

"Камбосос для Василя буде значно легшим суперником, ніж Коммі і, тим більше, Теофімо Лопес. Він зручний для нього. Просто особливості Камбососа – в його серці, а не в технічних і тактичних діях. Він не вирізняється особливо нічим. За всіма параметрами хороший , але жоден із них у нього не зашкалює, як, наприклад, у Василя зашкалюють параметри інтелекту, реакції, роботи ніг" .

"Є параметри, за якими Василь може обіграти Камбососа, нівелювавши його характеристики".

"Коммі більш незручний для Ломаченка через антропометрію та корявий правий удар, який іноді важко побачити", – заявив Красюк в інтерв'ю каналу Бегущий Банкир.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Василь Ломаченко вже заявив про бажання побитися з Джорджем Камбососом 2022 року – у разі перемоги над Річардом Коммі найближчого вікенду.

Камбосос на це відповів, що для нього був би привабливішим поєдинок із володарем регулярного титулу WBА Джервонтою Девісом, ніж із Василем Ломаченком.

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Однак це ще не означає, що бою Камбосос – Ломаченко найближчим часом не буде.

"Хто захоче поїхати до Австралії? Не думаю, що Девіс, Гарсія чи Хейні на це погодяться. Наступним суперником Камбососа буде Ломаченко. Він безперечно поїде на Зелений континент за можливістю повернути свої пояси. Для нього немає нічого нового у боях на чужій території", – заявив днями редактор американського журналу The Ring Даг Фішер.

Дивіться, як нещодавно Камбосос здолав Лопеса