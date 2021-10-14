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Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
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Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
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Порту --
Мілан --
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У купальнику вилізла на пальму: українську спортсменку порівняли з мавпочкою

Андрій Трофімов
14 жовтня, 15:13
Зірка світового маунтенбайку Яна Беломоїна весело провела свою відпустку в Домінікані

Яна Беломоїна в Домінікані / Фото: Instagram

Чемпіонка Європи і бронзова призерка чемпіонату світу з маунтенбайку Яна Беломоїна поділилася з фоловерами знімками своєї відпустки на березі Карибського моря.

28-річна лучанка вибрала місцем відпочинку Домініканську Республіку.

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"Як я спалювала свої калорії? Цілком правильно – лазила по пальмах. Я багато їла і багато лазила. Але все ж в зимовий час зайві кілограми будуть для мене тільки плюсом – адже в Європі вже дуже холодно, а я майже всюди – в купальнику" , – написала у себе в Instagram Яна Беломоїна.

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"Що це за спорт такий?" – поцікавився у Яни олімпійський призер з карате Станіслав Горуна.

"А що там ще робити?" – відповіла на це велосипедистка.

Інші ж підписники почали порівнювати Яну з "маленькою мавпочкою", а її піруети на пальмі – з танцями на пілоні.

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Яна Беломоїна стала восьмою на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, на нещодавній Олімпіаді в Токіо Беломоїна посіла восьму сходинку.

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