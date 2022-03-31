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У компанію до Мораеса. Корінтіанс орендував ще одного лідера Шахтаря

Сергій Шаховець
31 березня, 14:57
Опорний півзахисник донецького Шахтаря виступатиме за бразильський клуб на правах оренди

Майкон повернувся до Корінтіансу / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України пішов на тривалу перерву через військове вторгнення Російської Федерації в Україну. Завдяки рішенню ФІФА гравці з УПЛ можуть підписувати тимчасові договори.

Скористався цим правом і опорний хав "гірників" Майкона.

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Бразильський футболіст продовжить кар'єру в Корінтіансі, де виступатиме на правах оренди до кінця 2022 року.

Майкон – вихованець Корінтіанса, за першу команду якого дебютував у 18-річному віці. У складі "мушкетерів" він провів 89 матчів, забив 7 м'ячів та ставав у 2017 році чемпіоном Бразилії.

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Додо і Майкон в збірній Бразилії U23

З літа 2018 року Майкон – футболіст Шахтаря. Центральний півзахисник провів за "гірників" у всіх турнірах 98 поєдинків та відзначився 8 забитими голами. З командою він двічі виграв чемпіонат (2019, 2020), по разу – Кубок (2019) та Суперкубок України (2021).

Майкон / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Раніше ми повідомляли, що склад Корінтіанса поповнив ще один екс-гравець Шахтаря. Нападник Жуніор Мораєс допоміг своїй новій команді вийти до півфіналу Ліги Паулісти.

Мораєс вдало дебютував за Корінтіанс / Фото: Колаж: Сьогодні