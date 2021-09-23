У клуби не ходи, контракт з Суркісами не підписуй: Мілевський перерахував всі свої зашквари

Артем Мілевський назвав головні помилки в своїй кар'єрі / Фото: google.com

Сьогодні Артем Мілевський оголосив про завершення кар'єри. А потім він написав листа собі молодому, 15-річному юнакові, який у ранньому віці покинув Мінськ і переїхав до Києва. У листі Артем описав, ймовірно, головні помилки в кар'єрі.

Читайте також: Артем Мілевський знову забиває за Динамо... актрисі фільмів для дорослих

"Артеме, пишуть тобі з 2021 року. Попереду тебе чекає велика, яскрава і дуже складна кар'єра. Ти заб'єш у ворота Барселони і Реала, тебе будуть хотіти купити Топ-клуби Європи. На чемпіонаті світу ти не зассиш і проб'єш пенальті "паненкою".

У Києві тебе будуть любити і обожнювати вболівальники. І керівництво добре платитиме, але не відпускатиме. А ще тебе будуть любити київські дівчата, але я трохи про інше.

Першим твоїм тренером в Україні буде Павло Олександрович Яковенко. Терпи його тренування, не збігай з бази, уважно слухай. Адже саме він виведе тебе на рівень, коли на одному з турнірів ти зіграєш крутіше, ніж кращий футболіст в історії футболу (Кріштіану Роналду. – Прим.).

До речі, коли зробиш це фото, обміняйся з Кріштіану номерами телефонів. Цей контакт тобі ще знадобиться в майбутньому. Поруч з тобою у Києві буде справжній кент – Саня Алієв. Родом він з Хабаровська, але став українцем. Постарайся донести йому, щоб він довше пограв у футбол, саме як профі.

Коли старші хлопці будуть тягнути тебе в клуб – відмовляйся. Їдь додому, висипайся і думай тільки про футбол, як би складно не було відмовити в такій ситуації. Нічне життя до тебе прийде після завершення кар'єри.

Багато людей захочуть випити з тобою, використати у своїх корисливих цілях. Не ведися у жодному разі, не розкидайся грошима. Не потрібно платити за все своє оточення – це мало хто оцінить. Коли купуватимеш автомобіль, обов'язково вивчи правила дорожнього руху. Сто раз подумай перед тим, як їх порушувати.

Постарайся не сваритися з пресою. Вони створюють твій імідж і з цим доведеться жити все життя. Слухай братів Суркісів, поважай, але не підписуй новий контракт до 6 вересня, адже це закриє тобі двері у велику Європу.

Коли Динамо очолить Олег Блохін, навіть не думай прийти на його презентацію в халаті. І взагалі до нього з максимальною повагою. Щоб він не говорив на емоціях, вмій прощати і вибачатися.

Якщо трапиться так, що ти приїдеш грати в Білорусь – Не бійся, адже там на тебе чекає великий успіх. Мій юний Артеме, якщо ти прислухаєшся до моїх порад, то я впевнений – з твоїм талантом ти дійдеш якщо не до рівня Реала і Барселони, то Мілана, Інтера, Севільї.

В кінці Мілевський додав, що цей лист не прийде до нього молодого зі зрозумілих причин, але він потрібний молодому поколінню, яке росте, щоб воно не повторювало його помилки.