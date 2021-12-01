3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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У Китаї скасували змагання через "Омікрон". І це за два місяці до Олімпіади

Любомир Луканюк
1 грудня, 09:19
Національний чемпіонат із фігурного катання не відбудеться у грудні. У Піднебесній ріст захворюваності на COVID-19

Чемпіонат перенесли через пандемію / Фото: REUTERS

Буквально вчора влада Китаю повідомила, що Олімпіаді нічого не загрожує через новий штам коронавірусу.

А потім Асоціація фігурного катання Китаю виступила з несподіваною заявою про перенесення чемпіонату країни з фігурного катання через "Омікрон".

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"У зв'язку з нещодавнім зростанням захворюваності в країні, з метою ефективного захисту здоров'я спортсменів, тренерів, суддів та персоналу, відповідно до останніх вимог профілактики епідемій та боротьби з ними після ретельного аналізу було прийнято рішення про перенесення чемпіонату Китаю з фігурного катання сезону-2021/2022, який було заплановано з 6 до 12 грудня.

Нову дату проведення заходів буде повідомлено пізніше з урахуванням епідеміологічної ситуації" , – йдеться у заяві IFS Magazine.

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Зимові Олімпійські ігри у Пекіні мають відбутися з 4 по 20 лютого 2022 року.

Раніше через "Омікрон" скасували зимову Універсіаду, яка мала б пройти з 11 по 21 грудня у швейцарському Люцерні.

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