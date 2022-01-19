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В Італії вимагають переграти матч через геройський вчинок українця

Олександр Трикіша
19 січня, 16:07
Поєдинок чемпіонату Італії між Міланом та Спецією був затьмарений грандіозною помилкою судді. Усі потуги Віктора Коваленка можуть виявитися марними

Віктор Коваленко заразився коронавірусом. Фото: acspezia.com

Матч завершився перемогою Спеції з рахунком 2:1, а вирішальний гол був забитий на останніх секундах із гольової передачі Віктора Коваленка

Але перед цим рефері ухвалив помилкове рішення та позбавив Мілан забитого м'яча. Після зустрічі арбітр навіть розплакався і просив пробачення у Мілана.

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Гравці Мілана доказують судді, що він помилився / Фото: Getty Images

Італійська асоціація захисту прав споживачів Codacons вимагає переграти матч і позбавити українця геройського асиста.

"Матч Мілан – Спеція був обумовлений дуже серйозною технічною помилкою арбітра. Це, безперечно, інцидент, який завдає шкоди вболівальникам, гравцям та регулярному проведенню футбольного чемпіонату", – йдеться у повідомленні.

У регламенті чемпіонату Італії є пункт про перегравання матчу, якщо суддя визнає технічну помилку, але не має класифікації цієї помилки. До того ж перегравання може спричинити небезпечний прецедент, пише sempremilan.com.

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