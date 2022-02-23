У цій землі ви й залишитеся! Майбутній президент України звернувся до росіян

Горуна vs Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Так 32-річний спортсмен зі Львова Станіслав Горуна відреагував на визнання країною-агресором терористичних "ЛДНР" та відкрите вторгнення військ РФ на Донбас.

"Україна готова оборонятися за будь-якого сценарію військових подій. Не лише армія, а й більша частина населення України у всіх містах та селах візьме до рук зброю. Нехай кожен чужинець, який ступить на українську землю зі зброєю, буде готовий у цій землі залишитися назавжди – похованим!" – написав у Instagram Станіслав Горун.

"Україна сильна як ніколи! Навіть 100-80 років тому радянський режим, застосовуючи голодомор, виселення, каторги та геноцид українського народу, не зумів знищити українців як націю. Тим більше цього не вдасться зробити зараз!" – зазначив Горуна.

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При цьому Володимиру Путіну, котрий назвав Україну творінням Леніна, Горуна відповів так:

"Україна як держава існувала ще тоді, коли про Росію і згадки не було. Українська столиця – Київ – була заснована за 700 років до заснування російської. Україна має власну мову, територію, історію, менталітет і велике бажання триматися осторонь такого сусіда як Росія".

Станіслав Горуна / Фото: Reuters

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Раніше Станіслав Горуна заявив, що у майбутньому має намір стати президентом України. "Зараз це видається як прикол, у контексті того, що я спортсмен, не такий відомий. Але повернімося до цього питання за 10 років", – сказав каратист в інтерв'ю Tribuna.com.