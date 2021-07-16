На честь футболіста, що не реалізував пенальті у фіналі Євро, назвали бобра

В честь Маркуса Рашфорда назвали бобра / Фото: Reuters
В англійському заповіднику Ексмур вперше за 400 років народилося дитинча бобра. Ім'я малюку вибирали за допомогою голосування та в підсумку було прийнято рішення назвати бобра в честь форварда збірної Англії Маркуса Рашфорд.
Цей варіант зібрав 49,9% всіх голосів, на другому місці 17% голосів виявився варіант Бенксі, в честь знаменитого вуличного художника.
"Ми щасливі, що люди зацікавилися нашим проектом, це просто фантастика. Рашфорд – прекрасне ім'я для малюка, воно буде нагадувати людям про приголомшливо проведеному турнірі", – сказав в інтерв'ю Guardian керівник проекту з повернення бобрів в регіон Бен Ірдлі.
Примітно, що на Євро-2020 Рашфорд не був основним гравцем збірної Англії, а в фінальному поєдинку ще й не реалізував пенальті в післяматчевій серії, що викликало гнів уболівальників.
Зате Маркус відзначився благодійністю. Футболіст регулярно допомагає одягом бездомним, збирав гроші для медиків на початку пандемії коронавируса, за що отримав Орден Британської імперії.
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