У Чехії випустили пам'ятну банкноту на честь олімпійського чемпіона

Ягр зі своєю банкнотою. Фото www.seznamzpravy.cz

Сьогодні легенді чеського хокею Яромиру Ягру виповнюється 50 років. З нагоди ювілею на батьківщині гравця випустили пам'ятну банкноту.

Вона має номінал 50, а не 68, як пропонувалося раніше. Саме число пофарбоване у колір чеського прапора. З одного боку банкноти зображений Ягр зі своїм легендарним номером 68 на шоломі, з іншого – переповнена Староміська площа у Празі. Будуть випущені чотири серії по 2500 екземплярів.

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"Я дуже щасливий, і для мене велика честь. Це одна з речей, присвячених мені: є багато колекційних карток, марок і монет. Але тільки Вацлав Гавел і тепер я маємо банкноту", – заявив Ягр.

У свої п'ятдесят Ягр встиг зіграти 1941 матч у НХЛ, 206 у вищих дивізіонах Чехії та Чехословаччини, 155 у КХЛ та ще 152 у національній збірній.

Він олімпійський чемпіон 1998 року та дворазовий чемпіон світу.

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Нині у світі випускаються мільярди різних банкнот. На них можна побачити все, що завгодно, від монархів і вчених до рослин і тварин. Є й зображення спортсменів. Ми розповімо про них.

Бест – the best

Один із найкращих футболістів в історії Джордж Бест зображений на 5 фунтах Північної Ірландії. Дворазовий чемпіон Англії та переможець Кубка чемпіонів у складі Манчестер Юнайтед, володар "Золотого м'яча" помер у 2005 році. А за рік випустили банкноту на його честь.

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Золотий ведмідь

Один з найкращих гольфістів в історії, зірка 60-70-х років Джек Ніклаус неодноразово потрапляв за свої досягнення в Книгу рекордів Гіннесса. А потім потрапив на банкноту Шотландії номіналом 5 фунтів. На купюрі аж два Джеки, купа його трофеїв та ведмідь в овалі, прізвисько Ніклауса – Золотий ведмідь.

Летючий фін

Легкоатлет Пааво Нурмі за свою швидкість отримав прізвисько "Летючий фін". Чи жарт – дев'ять золотих олімпійських медалей! У бігу на середні та дальні дистанції. У Фінляндії Нурмі увічнили на купюрі номіналом 10 марок.

№ 1 в Естонії

Найкращим естонським спортсменом в історії минулого століття був названий легендарний шахіст Пауль Керес. Його зобразили на банкноті 5 крон.

Містер Баттерфляй

Спортсмена із Суринаму Ентоні Несті було введено до Зали слави плавання. Він олімпійський чемпіон 1988 року на стометрівці батерфляєм, переможець чемпіонату світу. Несті зобразили на суринамській банкноті 25 гульденів.

Золоте Фіджі

У Ріо-2016 перше в історії олімпійське "золото" взяла збірна Фіджі. Успіху досягли регбісти. Їхні зображення тут же помістили на купюру в 7 місцевих доларів. Чому 7? Тому що вони перемогли у регбі-7. Купюра вийшла оригінальною – вертикально-горизонтальною.

Найкращий бомбардир

На банкноті в 5 руфій Мальдівських островів зображений найкращий бомбардир в історії національної збірної Алі Ашфак. Щоправда, з релігійних міркувань, його обличчя приховано.

Тріумфальна сімка

Збірна Самоа з регбі-7 потрапила на банкноту номіналом 10 тал після свого тріумфу на турнірі Світової серії 2007 року.

Залізний Тигран

У 2018 році Вірменія порадувала шаховою купюрою. На банкноті у 2000 драмів зображений Тигран Петросян – 9-й чемпіон світу, з 1963 по 1969 рік. За своє мистецтво захисту його було названо Залізним Тиграном.

Фунт одного району

Брікстонський фунт знаходиться в обігу лише в одному районі Лондона. Місцеві ентузіасти випустили банкноти восени 2009 року, щоби підтримати економіку після світової фінансової кризи. Влада їх підтримала. На купюрі зображено різні знаменитості, серед них відомий баскетболіст Луол Денг.