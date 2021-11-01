1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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У бойовому складі на Мадрид: Шахтар оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів із Реалом

Павло Василенко
1 листопада, 16:35
Делегація донецького Шахтаря вирушила до столиці Іспанії на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів із Реалом

Додо і Вінісіус / Фото: Reuters

Тренерський штаб гірників на чолі із Роберто Де Дзербі оголосив заявку команди на цей поєдинок. У списку немає тільки Педріньо та Траоре, які перебувають у лазареті Шахтаря.

Раніше ми писали, що Динамо та Шахтар награли на спільний антирекорд у Лізі чемпіонів.

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Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков.

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Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо.

Зустріч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу 3 листопада та розпочнеться о 19:45.

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Нагадаємо, що у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Києві програв Реалу з рахунком 0:5.

Донецька команда посідає четверте місце у групі D, набравши одне очко у трьох матчах.

Груповий етап

Група D