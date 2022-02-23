Вже "Ломаченко жіночого боксу" заступилася за Україну: а Вася з Усиком утекли

Мосселі підтримує Україну, Усик і Ломаченко мовчать / Фото: Колаж: Сьогодні

29-річна боксерка Естель Мосселі у рингу представляє Францію, якій принесла золото Олімпіади та чемпіонату світу-2016 у вазі до 60 кг, але подумки цими днями перебуває з Україною.

Реагуючи на свавілля Путіна з визнанням терористичних "ЛДНР" та відкритим вторгненням на Донбас, Мосселі закликала українців боротися свою свободу, а світ – вжити заходів щодо агресора.

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"Чи привчені ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді у нас не залишається вибору! Боріться за нашу свободу".

"Подумки я з тими, хто готується до небажаної війни, і тими, хто страждає від неї сьогодні. Мене до глибини душі торкнулося те, що відбувається на землях моїх предків".

"Світ був би значно кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово", – написала в Instagram Естель Мосселі, додавши теги "Україна" та "Ні війні".

Зазначимо, що мати Естель Мосселі – українка, батько – з Конго. Батько Мосселі приїхав до України вчитися на електротехніка. Тут він зустрів українську дівчину із районного центру. Повернутися до Конго не вдалося – там почалася війна, тому сім'я поїхала до Франції, де й народилася Естель.

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Естель Мосселі в українському Козятині

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На відміну від француженки Естель Мосселі, топові українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик поки що так і не висловилися на тему нового витка агресії Росії щодо України.

Ломаченко подався на Афон.

Усик же відлетів до Лондона, де побував на матчі клубу російського олігарха Романа Абрамовича і повечеряв у ресторані, що належить довіреній особі Путіна.