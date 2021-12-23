Уже цар: Мілевський різко змінив зовнішність (фото)

Мілевський показав, який він грізний / Фото: Instagram

Після маски-шоу в одному з київських ресторанів, де Мілевського нібито затримали правоохоронці, Артем поїхав за кордон відпочивати.

Що цікаво, ексфутболіст Динамо та збірної України обрав пунктом призначення не теплі краї, як Віктор Циганков та більшість зірок УПЛ, а холодні, як Олександр Шовковський.

Реклама

Міля з'явився у грузинському гірськолижному курорті Гудаурі за 120 км від Тбілісі на висоті 2196 м поблизу Хрестового перевалу.

"Привіт, Грузіє! Їду на хінкалі", – підписав 36-річний Мілевський у сторіз своє фото, на якому він осідлав снігохід.

Крім того, будучи в Грузії, Мілевський вирішив показати, що міг би зіграти Івана Грозного у фільмі "Іван Васильович змінює професію" не гірше за Юрія Яковлєва. Схожі, чи не так?

Реклама

Зазначимо, що у Гудаурі Мілевському не спиться навіть уночі. Втім, хіба це когось дивує?

Реклама

Раніше ми писали, що фатальну помилку Мілевського повторив Усик, вирушивши гуляти Нью-Йорком у халаті. Одразу згадалося, як прийшовши в халаті на презентацію Олега Блохіна, Міля поховав свою кар'єру.