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Уже цар: Мілевський різко змінив зовнішність (фото)

Андрій Трофімов
23 грудня, 12:38
Під час відпочинку у грузинських горах колишній нападник київського Динамо, який повісив бутси на цвях, приміряв на себе новий образ

Мілевський показав, який він грізний / Фото: Instagram

Після маски-шоу в одному з київських ресторанів, де Мілевського нібито затримали правоохоронці, Артем поїхав за кордон відпочивати.

Що цікаво, ексфутболіст Динамо та збірної України обрав пунктом призначення не теплі краї, як Віктор Циганков та більшість зірок УПЛ, а холодні, як Олександр Шовковський.

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Міля з'явився у грузинському гірськолижному курорті Гудаурі за 120 км від Тбілісі на висоті 2196 м поблизу Хрестового перевалу.

"Привіт, Грузіє! Їду на хінкалі", – підписав 36-річний Мілевський у сторіз своє фото, на якому він осідлав снігохід.

Крім того, будучи в Грузії, Мілевський вирішив показати, що міг би зіграти Івана Грозного у фільмі "Іван Васильович змінює професію" не гірше за Юрія Яковлєва. Схожі, чи не так?

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Зазначимо, що у Гудаурі Мілевському не спиться навіть уночі. Втім, хіба це когось дивує?

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Раніше ми писали, що фатальну помилку Мілевського повторив Усик, вирушивши гуляти Нью-Йорком у халаті. Одразу згадалося, як прийшовши в халаті на презентацію Олега Блохіна, Міля поховав свою кар'єру.

Усик приїхав на бій Ломаченка в халаті / Фото: Колаж: Сьогодні