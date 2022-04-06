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Жахи Усика! На що окупанти перетворили життя українського боксера (відео)

Євген Щербаков
6 квітня, 12:35
Орки не залишили живого місця на території майна родини Олександр Усика

Жахливі кадри будинку Усика після нашестя орків / Фото: Telegram, Колаж: Сьогодні

На Київщині продовжують фіксувати військові злочини російської армії після звільнення регіону. Одним із постраждалих став Олександр Усік. Орки тимчасово розміщувалися на території його майна у Ворзелі .

Будинок Усика після окупації російськими військовими / Фото: Instagram usykkate1

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Тепер у мережі інтернет з'явилися жахливі відеокадри наслідків присутності на території будинку Усика окупантів. Знесений паркан, на воротах рашистська літера V, все перевернуто в будинку, порожні пляшки з-під алкоголю, купа сміття, і переораний військовою технікою двір – так "руський мир" рятував сім'ю українського чемпіона з боксу.

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Нагадаємо, що Олександр Усик встиг повернутися додому та забрати свою родину, з якою був на відстані перші дні вторгнення. Наразі вони перебувають у безпеці у Празі.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Олександр Усик чинний чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі. Свої титули українець готуватиметься захищати проти Ентоні Джошуа у матчі-реванші, для чого власне Усик і залишив Україну. Крім цього, український чемпіон веде інформаційну боротьбу проти російського вторгнення .