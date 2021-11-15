Жахлива трагедія: боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку

Матеуш Лазовський / Фото: Facebook

Трагічну новину повідомив друг польського бійця Даміан Яніковський у соціальних мережах. Лазовський готувався до майбутнього бою в Татрах.

Раніше ми писали, що боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку.

"Ми отримали трагічну новину, пов'язану зі вчорашньою подією. Вся команда ACA висловлює співчуття сім'ї та родичам Матеуша Лазовського. Спочивай з миром", – написала пресслужба АСА в Instagram.

Як повідомив черговий рятувальник Татранської волонтерської служби порятунку в інтерв'ю Польському агентству преси, учасник руху виїжджав за межі зазначеної стежки.

На допомогу покликали альпіністи, які бачили весь цей інцидент. Аварія сталася на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Тіло 35-річного чоловіка доставили до яру Мнича, а потім за допомогою вертольота перевезли вниз. Поліція наразі проводить розслідування.

Матеуш Лазовський провів шість боїв у професійному ММА, останній з яких відбувся 11 вересня з Патріком Дубелем. Всього на його рахунку три перемоги та три поразки. Він також змагався в кікбоксингу та тайському боксі.