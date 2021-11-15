16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Жахлива трагедія: боєць ММА загинув у горах під час підготовки до найближчого поєдинку

Павло Василенко
15 листопада, 10:01
Боєць ММА Матеуш Лазовський загинув через нещасний випадок у горах. 35-річний польський спортсмен зірвався та впав із великої висоти.

Матеуш Лазовський / Фото: Facebook

Трагічну новину повідомив друг польського бійця Даміан Яніковський у соціальних мережах. Лазовський готувався до майбутнього бою в Татрах.

Раніше ми писали, що боєць MMA уклав суперника ударом коліном у стрибку.

"Ми отримали трагічну новину, пов'язану зі вчорашньою подією. Вся команда ACA висловлює співчуття сім'ї та родичам Матеуша Лазовського. Спочивай з миром", – написала пресслужба АСА в Instagram.

Як повідомив черговий рятувальник Татранської волонтерської служби порятунку в інтерв'ю Польському агентству преси, учасник руху виїжджав за межі зазначеної стежки.

На допомогу покликали альпіністи, які бачили весь цей інцидент. Аварія сталася на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

Тіло 35-річного чоловіка доставили до яру Мнича, а потім за допомогою вертольота перевезли вниз. Поліція наразі проводить розслідування.

Матеуш Лазовський провів шість боїв у професійному ММА, останній з яких відбувся 11 вересня з Патріком Дубелем. Всього на його рахунку три перемоги та три поразки. Він також змагався в кікбоксингу та тайському боксі.