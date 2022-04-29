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Піде, щоб лишитися. Тренер Роналду очолить збірну Австрії

Сергій Шаховець
29 квітня, 15:25
Наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік отримав завдання вивести збірну Австрії на чемпіонат Європи-2024

Рангнік залишиться консультантом у Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Німецького фахівця Ральфа Рангника затверджено на посаду головного тренера збірної Австрії. Про це повідомляє Sky Sports.

Рангнік підписав дворічний контракт із Австрійським футбольним союзом з умовою, за якою угода може тривати ще два роки, якщо збірна Австрії вийде на ЧЄ-2024.

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"Для мене велика честь взяти на себе роль тренера команди. Я особливо схвильований перспективою участі на чемпіонаті Європи в Німеччині з молодою командою, яка прагне успіху", – заявив німецький фахівець.

Зазначається, що спеціаліст поєднуватиме свою роботу з посадою консультанта в Манчестер Юнайтед.

Ральф Рангнік за традиції в англійському футболі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, наступного сезону "червоних дияволів" очолить нідерландський фахівець Ерік тен Ха . Невдалі результати команди на фінішній прямій, особливо поразка від Ліверпуля, стали підставою для керівництва Манчестер Юнайтед змінити наставника.

Ерік тен Хаг – новий головний тренер Манчестер Юнайтед / Фото: Manchester United, Колаж: Сьогодні