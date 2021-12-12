ПОВАГА! Моурінью на весь світ розхвалив український клуб

Жозе Моурінью похвалив Зорю / Фото: REUTERS

Останній тур не мав турнірного значення для Зорі, а ось Буде-Глімт боровся за перший рядок із Ромою.

Італійці свій матч проти ЦСКА виграли, а норвежці втратили очки у Запоріжжі і опустилися на другий рядок у групі.

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Моурінью на сторінці Зорі в Instagram подякував команді за чесну гру.

"Дякую за вашу чесність у спробі виграти матч. Так само зіграв і ЦСКА проти нас. Це і є той футбол, який ми любимо. Бажаю вам всього найкращого в майбутньому", – написав Моурінью.

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Рома виграла групу і вийшла до 1/8 Ліги конференцій, а Буде-Глімт зіграє у попередньому раунді плей-оф.

До речі, ми повідомляли, що гол гравця Зорі Єгора Назаріни визнано найкращим у турі Ліги конференцій. Він відзначився потужним ударом зі штрафного.