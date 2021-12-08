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Ранок нареченої. Українська красуня показала весільну білизну

Андрій Трофімов
8 грудня, 12:25
Знаменита каратистка Анжеліка Терлюга згадала день, коли вийшла заміж. Спортсменка показала у соцмережах фотографії

Терлюга перед весіллям. Фото instagram.com/anzhelika_terliuga

Срібна призерка Олімпіади в Токіо каратистка Анжеліка Терлюга у вересні вийшла заміж.

А тепер спортсменка вирішила показати, як проходив ранок нареченої. В Instagram Анжеліка запостила кілька фото в одній лише білизні.

"Мій незабутній ранок нареченої. Яке фото вам більше подобається?" – запитала Анжеліка у своїх підписників.

Нагадаємо, що обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram вказано, що він тренер та майстер спорту міжнародного класу з карате.

Анжеліці Терлюзі 29 років. Крім срібла Олімпійських ігор, на її рахунку срібло Європейських ігор, а також три золоті, срібна та бронзова медалі чемпіонатів Європи.