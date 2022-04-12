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Успішний старт турне. Динамо впевнено перемогло чемпіона Польщі

Сергій Шаховець
12 квітня, 23:31
Команда Мірчі Луческу виграла перший благодійний матч. Але головне – не цифри гарні на табло, а зібрані гроші на допомогу рідній країні

Динамо зіграло свій перший матч під час війни

Київське Динамо провело благодійний товариський матч із польською Легією з Варшави, учасником цьогорічного розіграшу Ліги Європи.

Чемпіон України здобув перемогу завдяки голам Віталія Буяльського та Артема Бесєдіна. Буяльський відзначився на 3-й хвилині, а Бесєдін двічі забив у другомі таймі.

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Артем Бєсєдін / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У перерві поєдинку виступили відомі українські співачки Тіна Кароль, Юлія Саніна (The Hardkiss), Катерина Павленко (Go_A) та Надія Дорофєєва.

Усі кошти від реалізації квитків та реклами будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

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Далі команді Мірчі Луческу належить здійснити переліт до Стамбула, де 14-го числа вони проведуть ще один благодійний спаринг. Суперником буде один із найтитулованіших клубів Туреччини Галатасарай.