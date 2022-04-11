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Зусилля Ахметова та Шахтаря зосереджені на найважливішому – допомогти Україні виграти війну

Андрій Трофімов
11 квітня, 12:21
The New York Times розповіла, як Рінат Ахметов та футбольний клуб Шахтар допомагають українцям під час війни з Росією

Росія не хоче бачити Україну незалежною, але все українське суспільство об'єдналося задля перемоги у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Зусилля власника ФК Шахтар Ріната Ахметова та його футбольної команди переплітаються із зусиллями українського уряду. Про це у матеріалі, присвяченому футбольному клубу, пише американська The New York Times.

"Всі наші зусилля зосереджені на єдиному важливому – допомогти Україні перемогти у цій війні", – наводить слова Ахметова видання.

NYT розповідає про те, що Шахтарю вдалося евакуювати дітей з Академії до Хорватії та розпочати благодійні ігри у Європі для збору коштів Україні.

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Перша гра з Олімпіакосом пройшла у Греції. Видання також опублікувало фото 176 іграшок, розміщених на трибунах на згадку про дітей, які загинули від російської агресії.

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Нагадаємо, що на футболках гравців були назви українських Міст-Героїв, які чинили запеклий опір російським окупантам: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Волноваха, Гостомель, Харків, Миколаїв, Чернігів, Херсон та Охтирка.

Благодійний тур Shakhtar Global Tour for Peace передбачає ігри з топовими клубами з Франції, Іспанії, Італії, Туреччини.