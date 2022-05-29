Підсилення для збірної. Чемпіон Бельгії готується до матчу у Глазго

Едуард Соболь вже готується до гри із Шотландією / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 28 травня, до збірної України приєднався захисник Брюгге Едуард Соболь, повідомляє УАФ. Приїзд чемпіона Бельгії затримався на кілька днів через оформлення британської візи для футболіста.

"Дуже радий, що нарешті дістався збірної. Із великою радістю зустрівся з хлопцями — дуже заскучив за ними! Просто щасливий знову бути тут! Часу на втягування в процес немає, тому я готовий одразу включитися в тренування. Хлопці всі, бачу, у гарному гуморі та добрих кондиціях, тож бажання показати себе зашкалює", – сказав Соболь.

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Тепер у обоймі тренерського штабу Олександра Петракова практично всі футболісти викликані на червневі матчі. Бракує лише воротаря Реала Андрія Луніна, який учора завоював кубок Ліги чемпіонів разом зі своїм клубом.

Андрій Лунін зробив важливий меседж усьому світові / Фото: Колаж: Сьогодні

Хороші новини прийшли із лазарета команди. До тренувань в основній групі розпочав півзахисник Динамо Микола Шапаренко.

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Найближчим часом розпочне командну роботу захисник Денис Попов, який займався за індивідуальною програмою.

Раніше Андрій П'ятов розповів про підготовку до матчу плей-оф ЧС-2022. Футболісти провели двосторонній спаринг, змоделювавши гру проти Шотландії.

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Нагадаємо, що півфінальний поєдинок плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Шотландії та України відбудеться 1 червня у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" (21.45). Переможець цього протистояння зіграє проти Вельсу за путівку на чемпіонат світу-2022.