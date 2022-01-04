3 січня 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед 0
Вулверхемптон 1
5 січня 21:45
Челсі --
Тоттенгем --
6 січня 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
6 січня 21:45
Арсенал --
Ліверпуль --
7 січня 21:30
Баварія --
Боруссія М --
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усику погрожують вбивством: така ціна реваншу з Джошуа

Андрій Трофімов
4 січня, 21:24
Колишній тренер Майка Тайсона та Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився про реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Він закликає британця влаштувати війну

Вбивство - єдиний спосіб перемогти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Атлас залишився незадоволеним поведінкою Ентоні Джошуа після поразки у першому бою. Коуч вважає, що боксер не переживав завдяки високому гонорару.

Читайте також: Усик топ-мільйонер! Рейтинг заробітків українських спортсменів за 2021 рік

Реклама

Але ж спортивні амбіції ніхто не скасовував. Якщо Джошуа розраховує повернути свої титули, то у повторному поєдинку йому потрібно бути рішучіше. Атлас порівняв бій із вбивством!

Олександру Усіку пригрозили вбивством. Фото: Reuters

" Це війна, справжня війна. І висновки вже зроблено. Усик провів щось близько 400 боїв у любителях, він, напевно, мільйон разів бачив, як люди намагалися перти прямо на нього, так що для Джошуа нерозумно буде просто спробувати застосувати лише один геймплан на бій.

Джошуа доведеться йти в атаку / Фото: Reuters

І все ж таки, у мене тільки одне у свідомості: це війна, вбивство. Потрібно вийти і вразити суперника, забрати його душу та довести до стану, коли він захоче здатися", – сказав Атлас, якого цитує vringe.com.

Раніше ми писали, що тренера Ф'юрі вистачило на 30 секунд бою з Усиком. Наставник Циганського короля віддав перевагу перегляду всього поєдинку українця приготуванню барбекю.