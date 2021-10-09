"Усику просто пощастило": зоряний росіянин про перемогу українця над Джошуа

Бетербієв і Усик / Фото: Getty Images, Instagram
На думку російського чемпіона світу в напівважкій вазі Артура Бетербієва, сенсаційна перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа не обійшлася без везіння.
"Усик – молодець. Йому пощастило – в хорошому сенсі. Є люди, які пашуть, і їм щастить. А є люди, які не пашуть, нічого не вкладають, але їм десь фартонуло. Усик із тієї категорії, хто реально тренується, паше, все робить, і йому пощастило. Джошуа провів не найкращий бій в своїй кар'єрі, як ми вже знаємо. Усик же провів найкращий бій в кар'єрі", – сказав Бетербієв в ефірі boxingtv.pro.
Відзначимо, що перед поєдинком Усик – Джошуа Бетербієв пророкував перемогу британцеві, стверджуючи: "Усик фартовий, але фортуна колись закінчується".
Під фартовістю українця, зокрема, Беретбієв мав на увазі, що на переможній для себе Олімпіаді-2012 Усик стартував відразу з 1/4 фіналу, позаяк інші – раундом раніше, отже, Олександр був свіжішим.
В 1/4 фіналу Лондона-2012 Усик здолав саме Бетербієва.
У 2019-му Бетербієв нокаутував іншого українця, Олександра Гвоздика, в об'єднавчому поєдинку за титул чемпіона світу в напівважкій вазі.
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