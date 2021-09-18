22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо 1
Олександрія 0
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Усику не до Джошуа. У його сина – проблеми

Олег Люлька
18 вересня, 22:49
До поєдинку Олександра Усика з Ентоні Джошуа залишаються лічені дні, але, як виявилося, у українського боксера є зараз турботи важливіші, ніж майбутній бій

Усик і його діти / Фото: Instagram

Уже 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" Олександр Усик спробує позбавити Ентоні Джошуа чемпіонських поясів у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

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Однак, незважаючи на близькість найважливішого бою у своєму житті, 34-річний українець каже, що йому зараз – не до британського суперника.

"Наразі, якщо чесно, я взагалі не думаю про Ентоні Джошуа: що він буде використовувати, як буде боксувати. У мене є трохи часу закінчити свій тренувальний табір. Я більше думаю про те, як почувається мій син у школі, тому що він пішов у перший клас і дуже не хоче цього робити. Він каже: "Я не хочу ходити до школи, тату. Мені там нудно".

"Але все гаразд, він заспокоївся. Так от – я більше про це думаю, ніж про те, що буде робити Ентоні в рингу", – заявив Усик каналу Matchroom Boxing

Зазначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

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