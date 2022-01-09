9 січня 74’ Онлайн
Рома 3
Ювентус 3
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усика Канело злякався, а ось росіянина поб'є: пророцтво Рабина-чемпіона

Андрій Трофімов
9 січня, 20:53
Знаменитий ізраїльський боксер Юрій Форман дав прогноз на поєдинок Сауля Альвареса та Артура Бетербієва

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Колишній чемпіон світу у другій напівсередній вазі ізраїльтянин білоруського походження Юрій Форман дав прогноз на потенційний бій мексиканця Сауля Альвареса проти росіянина Артура Бетербієва.

Нагадаємо, цей поєдинок посів третє місце у списку найочікуваніших боїв 2022 року після поєдинків Кроуфорд – Спенс та Усик – Ф'юрі.

Реклама

На думку Формана, відомого на прізвисько "Рабин, що б'ється", у протистоянні з Саулем Альваресом, найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії, Бетербієв втратить статус непереможного.

"Канело живе як король у себе в Мексиці. Він уже міг би перестати тренуватися на 10 або 15 боїв раніше, а він досі виходить на кожен поєдинок з метою виграти чемпіонський титул або захистити свої пояси".

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

"Якщо він підійде до бою з Бетербєвим, як до кожного свого бою, то нокаутує росіянина. Артур класний боксер, але моя оцінка – зараз це два різні рівні", – сказав Юрій Форман в інтерв'ю каналу Бокс. Огляди Дмитра.

Артур Бетербієв / Фото: Top Rank Instagram

Реклама

Нагадаємо, ставши чемпіоном світу у категоріях від 67 до 79 кг, Сауль Альварес вирішив піднятися до крузервейту – колишнього дивізіону Олександра Усика. Заговорили навіть про бій Усик – Канело.

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Проте нещодавно тренер Канело заявив, що той не збирається битися з Усиком: "Усик – це суперваж, а Альварес тільки перейшов у крузервейт".