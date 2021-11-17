16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усику, виходь! Ф'юрі знову відбиває українця у Джошуа

Олег Люлька
17 листопада, 15:36
Табір Тайсона Ф'юрі знову активно заговорив про те, що вже в наступному поєдинку Циганський король може зійтися з Олександром Усиком

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Просування ідеї весняного бою Ф'юрі – Усик з новою силою відбулося після того, як Всесвітня боксерська рада відмовилася визнати Ділліана Вайта обов'язковим претендентом на чемпіонський титул WBC, яким володіє Циганський король.

Це означає, що Ф'юрі сам вільний обрати собі наступного суперника. І судячи зі слів його промоутера Боба Арума, опція №1 для Тайсона – це Усик.

Реклама

"Коли Тайсон вибиратиме собі суперника для наступного бою, Вайт має бути в топі списку. Але є альтернатива. Якщо Джошуа вирішить не проводити реванш проти Усика і відійде убік, ми б хотіли провести бій між Усиком та Ф'юрі за остаточну уніфікацію поясів", – наводить слова промоутера Ф'юрі Боба Арума Sky Sports.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

"Тоді Джошуа зможе побитися з переможцем бою Ф'юрі – Усик, а Вайт може стати в чергу і зрештою зійтися з найкращим у протистоянні Джошуа vs Ф'юрі/Усик".

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

"Це те, чого хотів би Тайсон. А я представляю його інтереси", – наголосив Арум.

Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

Реклама

Зазначимо, що Джошуа (котрий, як і Вайт, до речі, є клієнтом промоутера Едді Гірна) вже активував опцію реваншу з Усиком, який має відбутися у квітні-березні. Проте Ентоні досі не визначився із тренером.

При цьому багато хто попереджає Джошуа, що якщо він знову вийде проти Усика і спробує діяти агресивніше, то сам програє нокаутом.

Може, Джошуа і справді краще відійти убік?

Реклама